В Госдепе объяснили законность обыска в российских представительствах

Осмотр помещений российского представительства в Сан-Франциско и консульских зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке проходил на законных основаниях. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил представитель Госдепартамента США.

Дипломат отметил, что утверждения о том, что в помещениях были «взломаны двери» и что в обыске участвовало ФБР не соответствуют действительности. Представитель Госдепа назвал произошедшее «обходом» и пояснил, что действия американских властей были в рамках закона, поскольку к моменту осмотра помещений они уже были выведены из-под консульского иммунитета. «Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства... США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения», — заявил он.

Согласно Венской конвенции, помещения дипломатических представительств являются неприкосновенными, и доступ в них власти страны пребывания могут получить лишь с разрешения главы дипломатического корпуса. Здания, находящиеся под консульским иммунитетом, не могут подвергнуться обыску или быть досмотрены. Неприкосновенность также распространяется на все предметы внутри этих помещений.

Генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты 1 сентября по требованию властей США. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Вашингтон в намерении провести обыск в зданиях представительств. 3 сентября она заявила в прямом телеэфире, что перед досмотром американские власти объяснили свои действия поиском взрывчатки. Также она рассказала, что в обыске участвовали представители ФБР.

В то же время в Госдепе отказались признать произошедшее обыском. В ведомстве пояснили, что сотрудники Госдепа совершили обход помещений в присутствии российских дипломатов для того, чтобы «обеспечить безопасность и защиту зданий».