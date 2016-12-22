СМИ сообщили об избиении экс-госсекретаря Франции в Париже

В Париже при ограблении был избит экс-госсекретарь Франции и действующий сенатор ​Жан-Винсен Пласэ, пишет Le Parisien. После нападения Пласэ, по его словам, задумался о прекращении политической карьеры.

Инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября. Грабители напали на политика на террасе кафе, где он находился ночью, около 2:00. Нападавших было трое. Они отобрали у Пласэ часы, стоимость €7 тыс, мобильный телефон и кредитную карту.

Грабители применили к политику силу, в результате чего он получил травмы. Из-за удара в лицо у экс-госсекретаря оказалась рассечена губа и сломан зуб. «Я люблю политику, но эта агрессия заставляет меня думать о том, чтобы прекратить ею заниматься», — цитирует его слова издание. Как отмечает Le Parisien, заявление политика может быть связано с выборами в Сенат, намеченными на 24 сентября.

В середине в Париже подверглась ограблению посол Грузии ​Екатерина Сирадзе-Делоне.​ В пригороде Сен-Дени несколько человек на скутерах подъехали к ее машине и разбили стекло. Из салона автомобиля преступники похитили сумку, где, по словам дипломата, находились документы.

Кроме того, в апреле в Париже неизвестные ограбили квартиру премьер-министра страны Бернара Казнева. Грабители проникли в его дом 24 апреля, спустя день после первого тура президентских выборов. Информация о том, что именно преступники похитили из квартиры, отсутствует, однако пресс-служба премьера заверила, что Казнев не хранил дома какие-либо важные документы.