СКР возбудил уголовное дело по итогам спецоперации в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, говорится в сообщении регионального управления ведомства. Причиной стало ранение сотрудника полиции в ходе спецоперации по ликвидации главаря банды в Хасавюрте.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия). Следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к ранению полицейского и гибели гражданского лица во время спецоперации.

Перестрелка, закончившаяся ликвидацией главаря террористической группировки, Валида Моцаева, произошла в Хасавюрте 5 сентября. Моцаев был обнаружен во время разыскных мероприятий. Боевик отказался сдаться и открыл огонь, после чего был застрелен ответными выстрелами. В результате перестрелки был ранен сотрудник полиции и погиб один мирный житель.

Валид Моцаев обвинялся в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, вымогательстве средств у предпринимателей и преступлениях террористической направленности. За информацию об убитом боевике в 2016 году власти объявили вознаграждение.