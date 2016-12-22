В Черкесске прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске прошла массовая акция протеста в поддержку мусульман Мьянмы. Как сообщил агентству «Интерфакс» один из организаторов акции, в митинге приняли участие «более тысячи человек».

По данным агентства, на митинг пришли люди «разного возраста, вероисповедания и национальности». «В Мьянме идет откровенный геноцид народа рохинджа. В течение нескольких дней в муках погибли несколько тысяч человек <...> Сегодня на этой площади собрались люди, которым небезразлично происходящее», — сказал заместитель министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР Ислам Хубиев.

Как сообщает «Интерфакс», по итогам митинга была принята резолюция, в которой участники акции попросили руководство Мьянмы принять меры для защиты народа рохинджа. «Невозможно равнодушно относиться к событиям, происходящим в Мьянме», — пояснил глава КЧР Рашид Темрезов.

Ранее массовые акции в поддержку мусульман Мьянмы прошли в Москве и Грозном. В столице несанкционированная акция прошла 3 сентября, в ней, по данным РБК, приняли участие 800 человек. В Грозном, где аналогичная акция состоялась 4 сентября, на митинг пришли более 1 млн человек.

Столкновения между представителями мусульманского меньшинства и правительственными силами Мьянмы продолжаются в стране десятилетиями. Очередная вспышка насилия была спровоцирована событиями 25 августа, когда, по данным властей, группа боевиков, в которых были и мусульмане народности рохинджа, напали на 30 пунктов полиции. Власти возложили ответственность на «Араканскую армию спасения рохинджа», жертвами столкновений стали по меньшей мере 400 человек.