В Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В Кирове открыли памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, установку которого инициировал Совет ветеранов управления ФСБ по региону. Об этом говорится на сайте правительства Кировской области.

«Это наша история, которая нас всех объединяет», — заявил глава областного управления ФСБ Сергей Мочалов. В сообщении правительства области говорится, что открытие памятника приурочено к 140-летию Дзержинского. Он, согласно сообщению, связан с городом тем, что отбывал здесь ссылку и в 1919 году принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.

При этом, как сообщает «Новая газета», одновременно с открытием памятника прошло неорганизованное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий на Набережной Грина.