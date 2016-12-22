Изобретатель Мадсен рассказал об обстоятельствах смерти журналистки

Изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Вааль на борту субмарины «Наутилус», дал показания об обстоятельствах ее смерти. По словам Мадсена, во время экскурсии по подлодке он держал люк, чтобы Вааль смогла подняться за ним, но поскользнулся, и люк захлопнулся, травмировав журналистку, передает телеканал Sky News.

Мадсен рассказал об обстоятельствах гибели своей пассажирки в суде. «Я потерял опору, и люк закрылся. Ким получила серьезные ранения, она лежала, у нее было сильное кровотечение. Там, где она упала, была лужа крови», — заявил он. Это произошло, когда подлодка проходила пролив Эресунн между Данией и Швецией.

Как уточняет датское издание DR, Мадсен и Вааль поднимались в этот момент на мостик. Люк весил около 70 кг.

Мадсен был шокирован и думал о самоубийстве. Он «не хотел», отмечает издание, чтобы Ким Вааль «закончила свою жизнь» на подлодке и поэтому выкинул ее тело за борт. После этого он принял решение затопить подлодку.

Мадсен заявил, что Вааль умерла около 22:00 10 августа.

Подлодка затонула 11 августа, спасатели обнаружили Мадсена, который заявил им, что высадил журналистку на острове. В правоохранительные органы обратился бойфренд Вааль, заявивший о том, что не может с ней связаться.

Ким Вааль приехала в Данию, чтобы подготовить материал о «Наутилусе».

Тела Вааль внутри подлодки не было, его удалось обнаружить в проливе Эресунн. Тело обнаружили, после того как Мадсен признался в том, что «похоронил» ее. Он настаивал, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Адвокат Мадсена говорит, что подзащитный отказывается признать вину в убийстве Вааль.