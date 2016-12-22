Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,36 EUR Нал. 69,00 68,28 USD Бирж. 57,50 -0,35 EUR Бирж. 68,44 -0,34 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2007,05 +0,19% РТС 1100,83 +0,82% Brent 53,41 +2,32% DJIA 21754,33 -1,06% Nasdaq 6351,96 -1,30% FTSE 7372,92 -0,52%
Изобретатель Мадсен рассказал об обстоятельствах смерти журналистки
Лента новостей
«Полюс» начал разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений 19:31, Бизнес Киев нашел замену термину «АТО» в Донбассе 19:19, Политика Минкультуры ужесточит контроль за расходованием бюджетных средств 19:13, Общество Глава «Системы» назвал слова Путина о мировой «руководством к действию» 18:58, Бизнес В ЛНР прокомментировали идею введения миротворцев на юго-восток Донбасса 18:52, Политика СМИ сообщили об обысках в квартире устроившего стрельбу в школе подростка 18:48, Общество «Победа» запросила 700 тыс. руб. с трех пассажиров за курение на борту 18:45, Бизнес Команду Houston Rockets продали за рекордную для NBA сумму в $2,2 млрд 18:42, Бизнес Сергея Удальцова вызвали на допрос в Следственный комитет 18:40, Политика Путин поздравил Минобороны со «стратегической победой» в Сирии 18:31, Политика Прокурор попросил 13 лет колонии для захватившего заложников в Ситибанке 18:31, Общество Певец Робби Уильямс отменил концерты в России 18:22, Общество Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе 18:13, Политика Власти Франции вскрыли коррупционную схему между IAAF и МОК 18:13, Политика Как найти общий язык с коллегами по работе 18:12, Партнерский материал В США пройдет телемарафон по сбору денег пострадавшим от урагана «Харви» 17:56, Общество Что известно о стрельбе в подмосковной школе 17:56, Общество Коммунисты провели митинг у посольства США «против русофобской политики» 17:55, Политика «Транснефть» назвала Сбербанк «волками с Вавилова cтрит» 17:54, Бизнес НАК сообщил о ликвидации в Дагестане «одиозного» главаря бандгруппы 17:48, Общество Конструирование перемен: как изменить отношение россиян к реформам 17:28, Мнение «Брату» вице-мэра Москвы запретили выезд за рубеж по делу о банкротстве 17:26, Общество Украинский омбудсмен сообщила местонахождение осужденного в России Клыха 17:26, Общество Минобороны рассказало о вкладе России в прорыв блокады Дейр-эз-Зора 17:20, Политика Кучерена назвал возможные причины агрессии устроившего стрельбу ученика 17:12, Общество Бунт на корабле: что делать при массовом бегстве сотрудников 16:46, Свое дело Росстандарт отзовет в России 7670 машин Volkswagen Multivan 16:45, Бизнес ​Неравный брак: монаршие особы и простолюдины 16:45, Стиль
Изобретатель Мадсен рассказал об обстоятельствах смерти журналистки
Общество, 19:43
0
Изобретатель Мадсен рассказал об обстоятельствах смерти журналистки

Изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Вааль на борту субмарины «Наутилус», дал показания об обстоятельствах ее смерти. По словам Мадсена, во время экскурсии по подлодке он держал люк, чтобы Вааль смогла подняться за ним, но поскользнулся, и люк захлопнулся, травмировав журналистку, передает телеканал Sky News.

Мадсен рассказал об обстоятельствах гибели своей пассажирки в суде. «Я потерял опору, и люк закрылся. Ким получила серьезные ранения, она лежала, у нее было сильное кровотечение. Там, где она упала, была лужа крови», — заявил он. Это произошло, когда подлодка проходила пролив Эресунн между Данией и Швецией.

Как уточняет датское издание DR, Мадсен и Вааль поднимались в этот момент на мостик. Люк весил около 70 кг.

Мадсен был шокирован и думал о самоубийстве. Он «не хотел», отмечает издание, чтобы Ким Вааль «закончила свою жизнь» на подлодке и поэтому выкинул ее тело за борт. После этого он принял решение затопить подлодку.

Мадсен заявил, что Вааль умерла около 22:00 10 августа.

Подлодка затонула 11 августа, спасатели обнаружили Мадсена, который заявил им, что высадил журналистку на острове. В правоохранительные органы обратился бойфренд Вааль, заявивший о том, что не может с ней связаться.

Ким Вааль приехала в Данию, чтобы подготовить материал о «Наутилусе».

Тела Вааль внутри подлодки не было, его удалось обнаружить в проливе Эресунн. Тело обнаружили, после того как Мадсен признался в том, что «похоронил» ее. Он настаивал, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Адвокат Мадсена говорит, что подзащитный отказывается признать вину в убийстве Вааль.

Теги: Швеция , журналистка , Петер Мадсен
Главное
Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов Общество
Материалы по теме
Изобретателя Мадсена обвинили в надругательстве над останками журналистки Общество
В Дании подтвердили принадлежность найденного тела шведской журналистке Общество
Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку