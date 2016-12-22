В школе рассказали о влиянии «какого-то сериала» на устроившего стрельбу

Ученица школы №1 в Ивантеевке, где девятиклассник Михаил П. устроил стрельбу, рассказала о возможном влиянии «странного» сериала на его поведение. Об этом ученица из параллельного класса стрелявшего рассказала изданию «Московский Комсомолец».

По словам девушки, «два-три года назад» с молодым человеком «что-то случилось», после того как он просмотрел «какой-то сериал». «Я заметила тогда, что он стал очень много говорить. Прямо без умолку болтал о разной ерунде, о том же оружии, говорит, что нет нормальной жизни на земле, что его никто не понимает», — добавила ученица.

Стрельба в школе №1 в Ивантеевке произошла 5 сентября. Ученик 9-го класса устроил стрельбу в школе, в результате четыре человека пострадали, Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве. Как сообщали РБК источники в полиции, молодой человек пришел на урок в длинном плаще и берцах, за что учитель информатики Людмила Калмыкова сделала ему замечание. Позднее она вывела Михаила в коридор, где между ними завязалась ссора. Михаил стал выкрикивать угрозы, затем ученики услышали хлопки.

​Как пояснял РБК глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена, агрессивное поведение девятиклассника связано с «недостатком внимания» со стороны его родителей, травлей в школе и «чувством ненужности». Он добавил, что, по его информации, Михаил преследовал цель совершить самоубийство в присутствии учителей и учеников.