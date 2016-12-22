Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета», — заявил Небензя.

По словам дипломата, текст резолюции будет изучен экспертами стран — членов Совбеза, основной этап переговоров начнется на следующей неделе.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема о размещении миротворцев на юго-востоке Донбасса «давно» стоит в повестке дня Кремля. «Никакого представления ни у кого нет. Тема, действительно, эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев, но подчеркивал, что это возможно только после разведения сторон и при согласии всех сторон конфликта», — пояснил Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, почему Путин говорит о размещении миротворцев ООН только на линии соприкосновения, Песков сослался на минские соглашения, где «вопрос контроля границы четко прописан».​

Ранее во вторник президент Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческих сил ООН на юго-восток Украины и дал поручение главе МИДа Сергею Лаврову внести соответствующую резолюцию в ООН. Он уточнял, что миротворцы будут размещены «только на линии разграничения «и ни на каких других территориях».

Идея о том, что на юго-восток Украины необходимо ввести миротворцев ООН, неоднократно ранее озвучивалась официальным Киевом. Последний раз о своем намерении обратиться к организации с просьбой ввести миротворцев в Донбасс заявил президент Украины Петр Порошенко во время сессии Генассамблеи ООН 22 августа.