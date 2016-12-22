Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета», — заявил Небензя.
По словам дипломата, текст резолюции будет изучен экспертами стран — членов Совбеза, основной этап переговоров начнется на следующей неделе.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема о размещении миротворцев на юго-востоке Донбасса «давно» стоит в повестке дня Кремля. «Никакого представления ни у кого нет. Тема, действительно, эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев, но подчеркивал, что это возможно только после разведения сторон и при согласии всех сторон конфликта», — пояснил Песков, передает корреспондент РБК.
На вопрос о том, почему Путин говорит о размещении миротворцев ООН только на линии соприкосновения, Песков сослался на минские соглашения, где «вопрос контроля границы четко прописан».
Ранее во вторник президент Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческих сил ООН на юго-восток Украины и дал поручение главе МИДа Сергею Лаврову внести соответствующую резолюцию в ООН. Он уточнял, что миротворцы будут размещены «только на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
Идея о том, что на юго-восток Украины необходимо ввести миротворцев ООН, неоднократно ранее озвучивалась официальным Киевом. Последний раз о своем намерении обратиться к организации с просьбой ввести миротворцев в Донбасс заявил президент Украины Петр Порошенко во время сессии Генассамблеи ООН 22 августа.