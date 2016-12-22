Минобороны рассказало о вкладе России в прорыв блокады Дейр-эз-Зора

Деблокировать сирийский город Дейр-эз-Зор, который в течение последних трех лет был окружен боевиками запрещенного в России «Исламского государства», удалось при помощи удара ВКС России, сообщает во вторник, 5 сентября, Минобороны России.

В сообщении ведомства уточняется, что российской авиацией ​и крылатыми ракетами «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» был нанесен массированный ракетно-авиационный удар. Его целями стали опорные пункты, скопления живой силы и боевой техники террористов ИГ на подступах к городу Дейр-эз-Зору.

«Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали город Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны также уточнили, что сейчас правительственные сирийские войска ведут уличные бои в Дейр-эз-Зоре.

Ранее во вторник Минобороны обнародовало видео удара с фрегата «Адмирал Эссен», находящегося в Средиземном море, крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков в районе Дейр-эз-Зора. Ведомство отмечало, что удар должен помочь прорыву сирийской армией блокады осажденного города с населением почти в 100 тыс. человек.