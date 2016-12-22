За два дня поток запросов в «Яндексе» по Мьянме вырос в 150 раз

Поток запросов в поисковой системе «Яндекс» по Мьянме за последние 48 часов вырос в 150 раз, достигнув 250 тыс. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

При этом топ запросов о Мьянме выглядит следующим образом: «Мьянма», «Мьянма геноцид мусульман 2017», «Мьянма новости», «Мьянма википедия», «Мьянма что это», «Бирма Мьянма», «события в Мьянме», «что происходит в Мьянме», «Мьянма на карте», «Мьянма это».



«Еще около 40 тыс. запросов приходит про Бирму — без упоминания Мьянмы. Запросы о том же: где находится, геноцид мусульман, что происходит и тому подобное. Поток запросов начался 2 сентября», — добавили в пресс-службе компании.​

«Ориентировочно [запросы по Мьянме и Бирме] выросли в 150 раз», — пояснили в пресс-службе.

Ранее, 3 сентября, в Москве провели несанкционированную акцию протеста против «геноцида» мусульман у посольства Мьянмы в Москве. По подсчетам РБК, в течение дня в акции приняли участие около 800 человек. Участники акции называли коренных жителей Мьянмы, которые исповедуют буддизм, террористами и скандировали: «Буддисты — террористы». Аналогичная, но более массовая акция прошла 4 сентября в Грозном. По данным чеченских властей, на митинг пришли 1,1 млн человек.

Конфликт в Ракхайне, штате на западе Мьянмы, длится с прошлого века. Новая вспышка насилия в Мьянме была спровоцирована событиями 25 августа, когда группы повстанцев из мусульман народности рохинджа напали на 30 блокпостов полиции. Власти назвали ответственными за атаку считающуюся в республике террористической «Араканскую армию спасения рохинджа».



Жертвами столкновений стали более 400 человек. Большинство убитых — боевики-рохинджа. По данным ООН, с 25 августа, спасаясь от правительства Мьянмы, в Бангладеш бежали около 60 тыс. человек.