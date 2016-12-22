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Европейский университет повторно подал заявку на получение лицензии
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Европейский университет повторно подал заявку на получение лицензии
Общество, 11:38
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Европейский университет повторно подал заявку на получение лицензии

Европейский университет (ЕУСПб) в Санкт-Петербурге повторно подал заявку в Рособрнадзор на получение новой лицензии. Вуз планирует начать учебный год в новом здании до 1 ноября. Об этом заявила РБК пресс-секретарь учебного заведения Алла Самолетова.

Она уточнила, что университет уведомили о возврате документов в электронной системе надзорного ведомства, но так как документы еще не пришли по почте, было решено не ждать, так как на это может уйти еще десять рабочих дней.

«Мы по своему разумению всё поправили и сдали еще раз. До конца недели надеемся, что Рособрнадзор вынесет решение о том, устраивает ли его на этот раз пакет документов или нет», — заключила пресс-секретарь.

Новый учебный год в ЕУСПб планируют начать в дополнительном здании по адресу: Гагаринская улица, дом 6, корп. 1. Здание находится в собственности университета, его сейчас лицензируют. Его приобрели в августе 2017 года. Это строение прописано в том пакете документов, которые подали в Рособрнадзор 5 сентября.

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Рособрнадзор вернул Европейскому университету документы на получение новой лицензии, которые были поданы 2 августа. Пресс-секретарь университета заявила, что не знает, почему это произошло, потому что документы от надзорного ведомства еще не поступили.

По словам Самолетовой, 1 сентября вуз подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда о выселении учебного заведения из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге. Также вуз направил письмо вице-губернатору города Михаилу Мокрецову с просьбой сообщить, составлен ли перечень альтернативных зданий, о котором говорится в поручении президента России Владимира Путина.

В начале августа Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии. Ранее вуз сам просил об этом надзорное ведомство, чтобы начать оформлять новую лицензию.

По данным пресс-службы ЕУСПб, в июле 2016 года Генпрокуратура России проверила университет по жалобе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, к которой позже присоединились жалобы «других инициативных граждан». После этого Рособрнадзор провел проверку в учебном заведении, в ходе которой выявил 120 нарушений, большинство из которых были связаны с наличием или отсутствием ряда документов. Среди нарушений в вузе отметили отсутствие спортзала, стендов с антиалкогольной пропагандой и прочее. Позже, 22 августа, университет отчитался перед Рособрнадзором об устранении этих нарушений. Однако в ведомстве заявили, что были устранены не все нарушения.

Рособрнадзор отозвал аккредитацию у ЕУСПб еще 1 апреля. В начале мая Мировой суд в Петербурге снял часть претензий надзорного ведомства с университета «за истечением срока давности».

В ЕУСПб считают, что некоторые нарушения связаны с тем, что вуз не успел перестроиться на новые стандарты образования, которые начали действовать в начале 2016 года.

Теги: Санкт-Петербург , Европейский университет в Петербурге , получение лицензии
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