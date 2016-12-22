Глава Якутии заявил об отсутствии решения о будущем рудника «Мир»

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов заявил о том, что плана дальнейших действий в отношении аварийного рудника «Мир» пока нет. Об этом он сообщил корреспонденту РБК в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы разрабатываем решение, как в дальнейшем быть с рудником «Мир» и решение будет принято не скоро», — сказал он, также уточнив, что «неизвестно», каких затрат «потребует» восстановление рудника. «Вопрос еще не проработан», — резюмировал Борисов.

Требования о безопасности на таких предприятиях, по словам главы региона, будут ужесточены. «Вопрос требований безопасности всегда стоял и стоит на промышленном предприятии. Требования будут ужесточаться», — отметил Борисов, добавив, что это будет происходить «не только со стороны надзорных органов, но и со стороны местных органов власти».

Авария на руднике «Мир» в Якутии случилась 4 августа. В этот день там произошел прорыв воды. В момент происшествия под землей находился 151 шахтер. Из них 143 человека удалось поднять на поверхность. Местонахождение еще восьми шахтеров установить не удалось. 26 августа поисково-спасательные работы на руднике «Мир» были прекращены. Спасатели объяснили такое решение угрозой дальнейшего затопления, признав также, что возможности найти восьмерых пропавших шахтеров живыми уже нет.

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