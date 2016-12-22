Губернатор Нью-Йорка пригрозил засудить Трампа из-за решения по мигрантам

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и генпрокурор штата Эрик Шнейдерман пообещали подать в суд на президента США Дональда Трампа, если он отменит программу защиты от депортации людей, которые нелегально прибыли в страну, будучи детьми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Куомо и Шнейдермана.

«Такие действия президента перевернут жизнь сотен тысяч молодых людей, которые называют Америку своим домом», — приводит агентство слова губернатора. «Мы не будем просто стоять в стороне и смотреть, как депортируют из Нью-Йорка 42 тыс. человек. Если президент Трамп отменит DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals. — РБК.), мы подадим на него иск в суд», — написал Куомо на своей странице в Twitter.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Дональд Трамп планирует объявить о прекращении DACA 5 сентября. Собеседники агентства отмечали, что при этом у конгресса будет полгода для создания нового законопроекта на смену старому.

Программа Deferred Action for Childhood Arrivals была введена администрацией экс-президента США Барака Обамы в 2012 году. Она распространяется на иностранцев, которые на момент въезда в страну были младше 16 лет и проживали в США непрерывно с 15 июня 2007 года. В числе требований также было отсутствие судимостей. Кроме того, программа распространяется только на тех мигрантов, которые на 15 июня 2012 года не достигли 31 года.