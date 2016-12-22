В Заполярье задержали торговцев оружием

Трех торговцев оружием задержали в Мурманской области. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ФСБ, были задержаны трое местных жителей. При себе у них были обнаружены и изъяты 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также более 600 боеприпасов. Кроме того, сотрудники ФСБ нашли ампулы, содержащие, по предварительным данным, боевое отравляющее вещество. В настоящий момент сотрудники ФСБ продолжают вести оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее, в середине июня, на главной базе Северного флота в Североморске нашли две тонны компонентов для производства взрывчатки. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более двух тонн тетраоксида диазота», — указывалось в сообщении. Сотрудники ФСБ изъяли компоненты.

По предварительным данным, компоненты были брошены одним из субподрядчиков строительных организаций, которые строили военный объект на главной базе Северного флота. В ФСБ уточнили, что строительная организация зарегистрирована на Северном Кавказе. Тетраоксид диазота применяется для производства взрывчатки, с помощью которой взрывают горные породы.