Кремль назвал дело Серебренникова резонансным

Дело Серебренникова является резонансным, и в Кремле осведомлены о ситуации, сложившейся вокруг обвинений, предъявленных режиссеру. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за делом Серебренникова, Песков подтвердил, что руководство страны «заметило» этот процесс. «Слушайте, это резонансный вопрос, конечно, он фигурирует в общественной повестке дня. Было бы странно его не замечать», — заявил он.

Песков подчеркнул, что расследование в отношении Серебренникова продолжается и нельзя делать какие-либо преждевременные выводы. Также он отметил, что называть режиссера виновным без решения суда нельзя. «Вы знаете, что у следствия есть к обвиняемому вопросы, именно к обвиняемому — не виновному, виновным его может назвать только суд, и пока эти вопросы существуют, пока на них ищут ответ, я не думаю, что тут можно добавить к тому, что уже говорили», — подчеркнул Песков.

Суд 4 сентября смягчил условия домашнего ареста Серебренникова, задержанного 22 августа. Теперь режиссеру разрешены двухчасовые прогулки. Решение было принято после того, как за Серебренникова поручились 74 человека: имена новых поручителей, которых оказался 41 человек, адвокат Серебренникова зачитал в начале судебного заседания.

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве. В Следственном комитете полагают, что нарушения были допущены в работе созданного Серебренниковым проекта «Платформа». По версии следователей, проект предоставлял государству завышенные отчеты о расходах, в то время как бюджетные деньги выводились из организации с помощью фирм-однодневок.