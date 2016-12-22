Обвиняемый в мошенничестве астролог приговорен к трем годам колонии

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев, обвиняемый в мошенничестве, признан виновным, об этом заявили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, передает ТАСС.

«Зараев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ему определено окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на три года без ограничения свободы и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

О задержании мужчины, который подозревался в крупном мошенничестве с недвижимостью, стало известно в апреле. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». До последнего времени Зараев находился под подпиской о невыезде.

По данным следствия, Зараев совершил мошенничество в отношении пожилой москвички, с которой он проводил астрологические консультации. В 2013 году Зараев убедил потерпевшую в том, что имеет связь с ее умершей дочерью, которая просит своего перезахоронения. Астролог вызвался помочь женщине и предложил заново похоронить тело ее дочери за 3 млн руб. Для того чтобы оплатить услуги Зараева, потерпевшая продала одну из своих квартир. Зараев, зная о проблемах со зрением потерпевшей, дал ей на подпись документы о продаже ему ее второй квартиры за 1 млн руб.