Прокуратура Гамбурга завершила расследование по арестованным россиянам

Завершено расследование по делам двух арестованных граждан России, которые участвовали в уличных беспорядках во время саммита G20 в Гамбурге. Им предъявили обвинения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя прокуратуры Гамбурга Нану Фромбах.

Оба россиянина находятся в предварительном заключении. Когда начнется процесс по делу, прокуратуре не сообщили.

Гамбургская прокуратура сообщила об аресте двух россиян в связи с беспорядками на фоне саммита 12 июля. Им предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, сопротивлении полицейским и нанесении ущерба.

На следующий день в генеральное консульство России в Гамбурге поступил официальный ответ на запрос о задержании в ФРГ россиян. Были задержаны мужчины 1986 года и 1996 года рождения.

Пресс-атташе российского посольства в Берлине Денис Микерин заявил «РИА Новости» 14 июля, что один из двух задержанных россиян отказался общаться с дипломатами. По словам Маркина, отказ ограничивает их юридические возможности и возможности оказания ему правовой помощи.

В посольстве призвали с уважением относиться к выбору россиянина, отказавшегося от беседы с дипломатом, и заявили о готовности подключиться, если он изменит решение.

Акция противников G20 «Добро пожаловать в ад» началась вечером 6 июля и длилась всю ночь. Полиция попыталась остановить их. Согласно данным полиции, в протестах участвовали чуть менее 8 тыс. человек. Антиглобалисты напали на полицейский участок в районе Альтон. Во время столкновений были ранены почти 200 сотрудников полиции.

Издание Die Welt со ссылкой на представителя полиции Гамбурга сообщало о задержании во время акции 288 человек, 144 из которых арестовали.