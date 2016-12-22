Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы

Житель Грозного сообщил РБК, что перед пришедшими к мечети «Сердце Чечни» на митинг в поддержку мусульман Мьянмы выступил глава республики Рамзан Кадыров.

Как рассказал собеседник РБК, Кадыров выразил благодарность всем пришедшим поддержать мусульман в Мьянме, а также заявил, что «это зачтется каждому мусульманину перед Аллахом». «Глава республики заявил, что мусульмане Чечни готовы оказать помощь своим братьям в Бирме и что мы не должны поддаваться на провокации, не спешить с заявлениями о вооруженной борьбе», — рассказал источник.

Кроме того, по словам собеседника РБК, глава Чечни заявил, что сейчас рассматривается возможность оказать помощь «братьям» в Мьянме, в частности, «продовольствием и медикаментами».

Ранее сообщалось, что 4 сентября в столице Чечни городе Грозном тысячи людей вышли в поддержку мусульман Мьянмы в знак протеста против «геноцида рохинджа». Накануне Рамзан Кадыров заявил, что пойдет даже против позиции России, если она поддержит «шайтанов» — мьянманские власти, хотя выразил уверенность, что их никто не поддержит. До этого, 3 сентября, около 800 мусульман, в том числе, жителей Чечни, вышли на несанкционированную акцию протеста у посольства Мьянмы в центре Москвы. В МВД заявили, что случаев нарушения порядка не было.

Этническая группа рохинджа исповедует ислам и проживает в западном штате Мьянмы — Ракхайн. Ее численность достигает 1,5 млн человек. Считается, что это мусульманские выходцы из Бенгалии, переселенные в страну британскими колониальными властями, а также бежавшие из Бангладеш во время его войны за независимость от Пакистана. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами и пособниками террористов. Рохинджа не признали перехода власти от военных к гражданским властям, в результате чего между ними с 2011 года продолжается конфликт. Новое обострение началось в 2016 году. В августе 2017 года произошла эскалация конфликта — группировка «Армия спасения Аракан рохинджа» напала на объекты мьянманской армии.

​В ответ власти Мьянмы начали репрессии против рохинджа. Международные правозащитные организации говорят о геноциде. Только с конца августа около 40 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш, где уже находятся около 400 тыс. представителей народа. Около 20 тыс. рохинджа до сих пор не могут пересечь границу.