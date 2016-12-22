Адвокат Учителя связал нападение в Екатеринбурге с идеями Поклонской

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин заявил РБК, что попытки экстремистов сжечь киностудию в Санкт-Петербурге и кинотеатр в Екатеринбурге — результат действий людей, которые вдохновились действиями депутата Государственной думы Натальи Поклонской.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали государство еще в начале года», — сказал Добрынин.

По его словам, именно тогда «впервые в истории России появились публичные угрозы жечь кинотеатры и применять насилие к людям, имеющим отношение к созданию произведения искусства».

Добрынин также отметил, что, несмотря на заявление Учителя в МВД и Следственный комитет, ничего предпринято не было, а здание киностудии Учителя в Санкт-Петербурге закидали бутылками с зажигательной смесью.

По его словам, депутат Наталья Поклонская «должна понимать», что «огромная доля ответственности за эту всю ситуацию вокруг кинокартины несет именно она».

«Если, не дай бог, произойдет что-то совсем непоправимое, то это будет на ее совести, и отвечать ей придется, и нести ответственность за это также придется ей», — сказал Добрынин РБК. Он добавил: «Наталья Поклонская открыла дверь в ад мракобесия, и кто оттуда еще вылезет, неизвестно».

По его мнению, также «стоит задуматься, кому выгодно «направлять ситуацию из поля юридического противостояния, в котором новоиспеченный депутат терпит поражение за поражением, в русло уличных экстремистских действий по всей России» накануне президентских выборов. «Нам (в ожидании премьеры фильма «Матильда». — РБК) не страх нужен, не бомбы и поджоги в кинотеатрах, а люди в кино», — подчеркнул Добрынин.

Ранее 4 сентября набитый газовыми баллонами «УАЗ» врезался в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако его удалось быстро задержать. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что задержанный был «православным футбольным фанатом», который стоял на учете у психиатра.

«На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание (связанное с фильмом «Матильда». — РБК). То, о чем нам имеет смысл задуматься. Сначала [студию] Учителя [в Санкт-Петербурге] закидали, сейчас «Космос», — посетовал градоначальник.

Неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге 31 августа. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело.