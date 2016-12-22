«Роснефть» и CEFC договорились о сотрудничестве по добыче нефти в Сибири

Компания «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) в рамках саммита БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве по разведке и добыче нефти в Восточной и Западной Сибири. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Документ подписали глава российской компании Игорь Сечин и президент «Хуасинь» Чэнь Цюту. Соглашение о сотрудничестве «является свидетельством интегрального подхода китайской корпорации к сотрудничеству с «Роснефтью», — отмечается в сообщении. Оно также предусматривает взаимодействие «Роснефти» и CEFC в нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, говорится на сайте российской компании.

Кроме того, компании подписали контракт на поставку российской сырой нефти. Это приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок Китая, что «обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти компании», — подчеркнули в «Роснефти».

«Cоглашения вступят в силу после получения необходимых корпоративных одобрений» от «Роснефти», — говорится в релизе. Мы будем использовать наши возможности в области трейдинга и наращивать поставки российской нефти на быстрорастущий китайский рынок», — приводятся в сообщении слова президента «Хуасинь». «Кроме того, мы планируем осуществить совместные инвестиции в стратегически важные проекты в российском нефтегазовом секторе», — добавил он.

В июле ​«Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. CEFC получила «опцию по приобретению доли в розничном бизнесе «Роснефти».