Журналистка Юлия Латынина заявила о поджоге ее автомобиля

Машина журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной сгорела, по ее мнению, это был поджог. Об этом журналистка сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня утром [3 сентября] ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла», — рассказала Латынина. Автомобиль был припаркован «на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом», уточнила она.

По мнению журналистки, машину могли поджечь те же люди, которые в июле опрыскали дом и ее машину едким газом неизвестного состава. Следователь, который прибыл на место происшествия, сказал, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, рассказала Латынина. Она отметила, что если автомобиль сгорел сам, «то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки». В машине с тех пор плохо пахло, «ею невозможно было пользоваться», пояснила журналистка, отметив, что «проблема утилизации этой машины решилась сама собой».

О том, что машину могли поджечь, также не исключает мать Латыниной, которая обнаружила возгорание. «Муж проснулся от резкого хлопка. Мы не знаем, что это было», — рассказала она, отметив, что машина проветривалась, у нее были открыты окна. «Бросить что-нибудь внутрь было очень легко», — подчеркнула мать журналистки.

Латынина отметила, что пожарные прибыли к дому через 10–15 минут после вызова. К этому времени автомобиль почти полностью сгорел, огонь пытались потушить родители и соседи собственными силами, добавила она. Было ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно, говорится в сообщении радиостанции.

О нападении на свой дом и машину Юлия Латынина рассказала 19 июля. Неизвестные на мотоцикле опрыскали ее дом и автомобиль неизвестным едко пахнущим веществом, сказала она. Позже в полиции сообщили, что жидкость не представляет опасности для здоровья.