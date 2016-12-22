В Белграде трое человек на Bentley протаранили кортеж президента Сербии

Трое мужчин на Bentley протаранили кортеж президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Инцидент произошел в 08:20 по местному времени (10:20 мск) в районе парка Топчидер. Черный автомобиль Bentley с испанскими номерами столкнулся c первым из трех автомобилей президентского кортежа, в котором находился президент Сербии. Затем Bentley заблокировал вторую машину с президентской охраной. После этого автомобиль попытался скрыться с места происшествия.

Охрана президента, сидевшая в третьем автомобиле кортежа, пустилась за ним в погоню и задержала нарушителей. По информации газеты, ранее их неоднократно задерживали полицейские за совершение различных преступлений. По данным «Политики», трое подозреваемых в нападении на президента работали охранниками в одном из белградских ночных клубов.

Как объяснили сами задержанные, они не намеревались атаковать президента. По их словам, после работы они решили опробовать Bentley на дорогах города и стали дрифтовать по улицам, в результате чего врезались в президентский кортеж. В понедельник, 4 сентября, всем троим будут предъявлены обвинения в совершении преступления. Им грозит до восьми лет лишения свободы.