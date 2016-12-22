Из-за обнаруженной бомбы во Франкфурте объявили эвакуацию 60 тыс. человек
Общество, 13:10
0
Из-за обнаруженной бомбы во Франкфурте объявили эвакуацию 60 тыс. человек
Самая массовая эвакуация в Германии началась 3 сентября из-за найденной во Франкфурте-на-Майне британской бомбы времен Второй мировой войны. Она весит 1,8 т. Ее мощности хватит для того, чтобы уничтожить центральный район города
Около 60 тыс. человек покинули свои дома перед началом операции по обезвреживанию британской бомбы времен Второй мировой войны, которая была найдена во время ведения строительных работ во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Бомба весом в 1,8 т была обнаружена в центральном районе Westend. В зону эвакуации, по данным газеты, центральный банк страны, в котором хранятся запасы золота на $70 млрд.
По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в случае детонации бомба может уничтожить весь район города, поэтому полицейские будут применять силу против тех, кто решит остаться в домах во время разминирования снаряда. Полиция перекрыла все улицы в радиусе 1,5 км в зоне эвакуации.Эвакуация считается самой массовой в истории Германии. В декабре 2016 года из города Аугсбург из-за бомбы времен Второй мировой войны весом в 3,8 т вывезли 54 тыс. человек. В начале мая текущего года в городе Ганновер эвакуировали более 50 тыс. человек из-за пяти бомб времен Второй мировой войны.