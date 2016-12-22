Из-за обнаруженной бомбы во Франкфурте объявили эвакуацию 60 тыс. человек

Самая массовая эвакуация в Германии началась 3 сентября из-за найденной во Франкфурте-на-Майне британской бомбы времен Второй мировой войны. Она весит 1,8 т. Ее мощности хватит для того, чтобы уничтожить центральный район города

Фото: Bernd Kammerer / EPA

Около 60 тыс. человек покинули свои дома перед началом операции по обезвреживанию британской бомбы времен Второй мировой войны, которая была найдена во время ведения строительных работ во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бомба весом в 1,8 т была обнаружена в центральном районе Westend. В зону эвакуации, по данным газеты, центральный банк страны, в котором хранятся запасы золота на $70 млрд.

По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в случае детонации бомба может уничтожить весь район города, поэтому полицейские будут применять силу против тех, кто решит остаться в домах во время разминирования снаряда. Полиция перекрыла все улицы в радиусе 1,5 км в зоне эвакуации.