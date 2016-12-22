В Канаде получил убежище 31 представитель ЛГБТ-сообщества из Чечни

Благотворительная организация Rainbow Railroad помогла 35 представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни прибыть в Канаду, 31 человек получил убежище в стране. Об этом сообщает телеканал CBC News.

«Мы работаем над программой с канадским правительством, которая позволила бы въезжать в страну преследуемым чеченцам, состоящим в ЛГБТ», — сказал в интервью CBC News исполнительный директор Rainbow Railroad Кимахли Пауэлл.

По его словам, благотворительная организация уже помогла 140 членам ЛГБТ-сообществ со всего мира. В 2017 году Rainbow Railroad объединилась с российским ЛГБТ-сообществом и, по его словам, создала безопасные каналы связи для людей в Чечне, которым требовалась эвакуация. Сам Пауэлл отправился в Россию в мае текущего года, встретился с геями в Чечне и установил контакт с Оттавой.

По словам Пауэлла, правительство Канады играло «главную роль» в развитии программы по предоставлению убежища, также отметив участие главы МИД Канады Христи Фриланд. Пауэлл не раскрывал подробностей эвакуации или степени участия канадского правительства в этой операции до тех пор, пока все члены чеченского ЛГБТ-сообщества не были доставлены в Канаду.

Он подчеркнул, что в Чечне все еще остаются 40 человек, которые планируют получить убежище в Канаде. Rainbow Railroad была основана в 2006 году и специализируются на оказании помощи тем ЛГБТ-активистам, которые «ищут убежище от насилия, убийства или преследования со стороны государства».

В апреле текущего года «Новая газета» выпустила статью о массовом преследовании геев в Чечне. В ней также говорилось о том,что верховное духовенство республики одобряет преследование членов ЛГБТ-сообществ.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова в ответ заявлял, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Статью «Новой газеты» он назвал «абсолютной ложью» и «попыткой очернить Чеченскую Республику».

Сам Кадыров также сообщал, что в Чечне нет геев, и назвал данные об их притеснении «ерундой». А если есть, то заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы их не было, чтобы очистить кровь», — отметил Кадыров.