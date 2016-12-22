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В Госдуме сочли недопустимыми превентивные удары по КНДР
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В Госдуме сочли недопустимыми превентивные удары по КНДР
Политика, 10:49
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В Госдуме сочли недопустимыми превентивные удары по КНДР

Превентивные удары по Северной Корее недопустимы, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают «РИА Новости». Все проблемы, связанные с этой страной, необходимо решать за столом переговоров, считает глава думского комитета.

По словам Шаманова, «отдельные безответственные лица» среди западных партнеров России, «прежде всего американцев», уже «начали вести разговор» о превентивных ударах по Северной Корее. «Они (удары — РБК.) недопустимы, конечно, надо все решать за столом переговоров», — подчеркнул он.

Ранее сегодня, 3 сентября, власти Северной Кореи сообщили об «идеальном» испытании боеголовки с термоядерным зарядом. Заявление об этом прозвучало эфире Центрального телевидения КНДР после того, как сейсмические станции в разных странах зафиксировали мощные подземные толчки на территории Северной Кореи, в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен ядерный полигон Пхунгери.

Магнитуду землетрясения оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4. Специалисты из Японии и Южной Кореи заявили, что очаг землетрясения находился на поверхности земли.

Комментируя сообщение об испытании ядерного оружия в КНДР, Шаманов также напомнил, что миру известно о двух превентивных ударах — по Хиросиме и Нагасаки, и подчеркнул, что никто не в состоянии предсказать, к чему подобные превентивные удары могут привести сегодня.«И это невозможно сделать, потому что очень много непредсказуемости», — выразил свое мнение глава думского комитета.

Замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «наличие такого боеприпаса» у Пхеньяна с учетом испытаний им последних баллистических ракет «вызывает большую, серьезную озабоченность», передает «Интерфакс».

Однако, по его словам, «несмотря на все, что происходит», ни гражданам России, ни территории страны «ничего не угрожает». «Но, тем не менее, тенденция крайне неблагоприятна», — отметил Клинцевич. Он также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония оказывают давление на Пхеньян, и КНДР «вынуждена отстаивать свой суверенитет и свое достоинство в силу некорректного и грубого давления». ​

С учетом испытания утром 3 сентября, с 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытаний, два из них в прошлом году. За это Совет Безопасности ООН принял санкции против Северной Кореи, рассчитывая вынудить ее отказаться от разработки ядерного оружия и максимально его разработку осложнить.

Теги: Госдума , КНДР , испытания , водородная бомба , международные отношения , превентивный удар ...
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