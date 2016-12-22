Примгидромет оценил последствия возможного ядерного испытания КНДР

Последствия возможного ядерного испытания Северной Кореи не угрожает Приморскому краю, изменения радиационного фона не зафиксированы. Об этом ТАСС сообщил дежурный синоптик Примгидромета. «Приморью с нынешним направлением ветра ничего не угрожает», — заявил синоптик. По его словам, радиационный фон в Приморском крае в настоящее время составляет 11-12 мкР/ч, ветер северный/северо-западный, умеренный.

Ранее в Геологической службе США заявили о землетрясении магнитудой 5,8 в Северной Корее. По информации службы, эпицентр землетрясения располагался на глубине 538 км в акватории Японского моря. Последний раз землетрясение подобной силы в районе Корейского полуострова было зафиксировано в 1994 году.

По данным Национального метеорологического управления Японии, землетрясение на глубине меньше 1 км и магнитудой 6,1 произошло в 12:29 по местному времени (06:29 мск). Как сообщили агентству «Интерфакс» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, в северо-восточной части КНДР произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным ТАСС, которая также обратилась в Камчатский филиал Геофизической службы РАН, на территории КНДР произошло землетрясение магнитудой 6,4. По информации Китайского сейсмологического центра, в Северной Корее произошли подземные толчки магнитудой 4,6 уже на поверхности.

По данным агентства Yonhap, землетрясение могло быть вызвано северокорейскими ядерными испытаниями. В связи с этим, Южная Корея экстренно созвала Совет национальной безопасности. По данным республиканских военных, возможное ядерное испытание было проведено на полигоне в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что подземные толчки были вызваны ядерными испытаниями КНДР. В Японии также созвали Совет национальной безопасности. Позднее глава японского МИД Таро Коно подтвердил, что в Японии пришли к выводу, что КНДР провела ядерное испытание, передавал телеканал NHK.

Ранее стало известно о том, что северокорейские власти сообщили о создании водородной бомбы. Речь идет о водородной боеголовке, которую можно установить на баллистическую ракету. С разработкой ученых КНДР лично ознакомился глава республики Ким Чен Ын, который поблагодарил их за создание термоядерного оружия «в полном соответствии с идеями чучхе»