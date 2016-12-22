КНДР обвинили в проведении шестого испытания ядерного оружия

В КНДР зафиксировано землетрясение. Южная Корея и Япония считают, что подземные толчки могли быть вызваны шестыми по счету ядерными испытаниями. За несколько часов до толчков Пхеньян объявил о создании водородной боеголовки

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

В Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,8, заявили в Геологической службе США. Об этом сообщает Reuters. По другим оценкам, магнитуда составила 6,4. Сообщения о подземных толчках поступили через несколько часов после того, как Пхеньян объявил о создании водородной бомбы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что землетрясение могло быть следствием северокорейских ядерных испытаний в свете объявления КНДР о создании водородной бомбы. По его словам, проведение подобных испытаний было бы совершенно «недопустимым». Для обсуждения ситуации был созван Совет национальной безопасности страны. После заседания совета министр иностранных дел страны Таро Коно заявил, что подземные толчки были вызваны подземным ядерным взрывом. «После анализа данных мы пришли к выводу, что это было ядерное испытание», — заявил Коно. Министерство обороны Японии направило по меньшей мере три самолета для исследования радиолокационной обстановки.

В Сеуле также решили созвать Совет национальной безопасности, войска Южной Кореи приведены в повышенную боеготовность. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, власти Южной Кореи полагают, что подземные толчки могли быть вызваны новыми ядерными испытаниями. В Южной Кореи экстренно созван Совет национальной безопасности для обсуждения последних данных, касающихся землетрясения. Южнокорейские военные склоняются к тому, что толчки могли быть вызваны ядерными испытаниями, которые проведены на полигоне в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

По информации Reuters, Китай заявил, что зафиксировал второй толчок на Корейском полуострове магнитудой 4,6, уже на поверхности. Это произошло через восемь минут после первого толчка. Южнокорейские СМИ также передают, что после первого землетрясения близ Пунгери была зафиксирована вторая серия подземных толчков магнитудой 4,6.

В Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РИА Новости заявили, что не зафиксировали второго землетрясения в районе возможного ядерного испытания в КНДР. «Второго землетрясения в районе КНДР сегодня не было», — сказал агентству представитель Примгидромета.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН «Интерфаксу» заявили, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в северо-восточной части КНДР. «Сейсмическое событие произошло в воскресенье на глубине ноль километров. Эпицентр землетрясения имел координаты 41.34 градуса северной широты и 129.036 градуса восточной долготы», — сказал представитель РАН. Сейсмолог отметил, что наиболее крупным из ближайших от эпицентра российских населенных пунктов является Владивосток, расположенный примерно в 300 км к северо-востоку.

Сейсмолог Геологической службы США Джули Даттон заявила Reuters, что землетрясение такого масштаба в районе Корейского полуострова редкость, однако данное явление не является беспрецедентным. Последние толчки подобной силы в этой части Японского моря, по ее словам, наблюдались в 1994 году. Она заметила, что подземные толчки на полуострове зачастую провоцируются ядерными испытаниями КНДР. Однако Даттон добавила, что пока что нет оснований считать землетрясение рукотворным, учитывая его глубину и эпицентр.

Ранее сообщалось, что власти КНДР 2 сентября объявили о создании водородной бомбы. Северокорейские ученые презентовали лидеру страны водородную боеголовку, которую можно установить на баллистическую ракету.

КНДР 29 августа провела очередные испытания баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12». Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. Японские власти посоветовали жителям спуститься в убежище. Работа транспорта в стране была временно приостановлена. СБ ООН осудил действия КНДР.

О первом успешном испытании ядерного взрывного устройства власти КНДР заявили в октябре 2006 года. Последнее, пятое по счету, испытания ядерного оружия КНДР провела 9 сентября 2016 года.