Академики выступили против вмешательства правительства в выборы главы РАН

Часть членов Российской академии наук (РАН) выступила против вмешательства правительства в выборы главы организации, говорится на сайте инициативной группы «Клуб 1 июля».

Как говорится в сообщении «Клуба 1 июля», согласно распоряжению правительства от 31 августа 2017 года, только пять кандидатур из семи выдвинутых на выборы президента РАН согласованы кабинетом министров. Инициативная группа академиков и членов-корреспондентов РАН считает недопустимым и ничем не мотивированным запрет на участие в выборах двум другим академикам. Ими стали, как говорится в сообщении, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев. Члены сообщества (68 академиков и членов-корреспондентов РАН) заявили, что подобное распоряжение правительства должно быть обосновано.

Ранее сообщалось, что правительство предложило в качестве кандидатур на пост президента РАН пятерых кандидатов. На кандидатуры двух претендентов наложено вето без объяснения причин. Как рассказал РБК профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Измоденов, члены РАН еще в начале августа подготовили обращение в поддержку академика Хохлова. Обращение подписали 70 профессоров РАН (14% от общего числа). Другой не прошедший одобрения академик РАН, Валерий Черешнев, заявил РБК, что не будет уточнять причину отвода его кандидатуры правительством. Оба отведенных кандидата уже представили свои программы, в отличие от пяти одобренных правительством.

И.о. президента РАН Валерий Козлов, в свою очередь, заявил РБК, что действия правительства полностью соответствуют принятому закону о выборах президента РАН.

Хохлов — всемирно известный ученый в области физики полимеров. Он был избран в Академию наук СССР в возрасте 36 лет. С 2015 года Хохлов член совета по науке, технологиям и образованию при президенте. Черешнев — директор Института иммунологии и физиологии. Он уже баллотировался на пост президента РАН в 2008 году.

Правительство может одобрять кандидатуры в президенты РАН начиная с лета 2017 года. В июле Госдума разработала и приняла специальные поправки в закон о РАН, а также предоставили право президенту накладывать вето на уже избранного президента Академии.

Выборы президента РАН пройдут 25 сентября.