СК начал проверку по факту крушения самолет Ан-2 в Балашихе

Следственный комитет начал проверку по факту крушения во время авиашоу самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе, в результате которого погибли два человека.Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, в данный момент на место аварии выехала следственно — оперативная группа. Там проводятся работы по ликвидации последствий. После этого будет произведен осмотр места происшествия. Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего.

Самолет Ан-2 разбился во время авиашоу в Балашихе в субботу, 2 сентября. В ходе выполнения показательного полета самолет неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей, рассказ0ывал РБК источник в правоохранительных органах. В результате случившегося погибли два человека - пилоты Борис Тылевич и Дмитрий Сухарев.