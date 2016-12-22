Установлены личности пилотов разбившегося в Балашихе самолета Ан-2

Спасатели установили личности пилотов самолета Ан-2, разбившегося во время авиашоу в подмосковной Балашихе. Об этом РБК сообщил источник в региональном МЧС.

«Это Борис Маркович Тылевич и Сухарев Дмитрий Евгеньевич», — рассказал собеседник. Он также отметил, что самолет базировался на аэродроме Северка города Коломна.

Как сообщал РБК источник в правоохранительных органах Подмосковья, Ан-2 разбился во время выполнения показательного полета. Самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, затем неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей. В результате аварии зрители не пострадали.



