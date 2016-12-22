В Совфеде заявили о «нулевых» перспективах получения Польшей репараций

В Совете Федерации заявили, что перспективы Польши получить военные репарации от Германии и России являются «нулевыми». Об этом ​первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «РИА Новости».

Накануне польская радиостанция Polskie Radio сообщила, что политики правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) потребовали репараций от Германии и России. Берлин, по их мнению, должен выплатить компенсации за Второю мировую войну, а Москва — за Рижский договор, заключенный в 1921 году.

«Эти заявления — бред, абсолютно тупиковый путь. Мне кажется, у нынешнего правительства Польши нет никаких перспектив, оно слишком националистическое, не способное ни на какие компромиссы», — заявил Джабаров. По его мнению, «следуя той же логике», Россия смогла бы потребовать от Франции компенсации за войну 1812 года.

Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну 24 августа. Как утверждала премьер-министр страны Беата Шидло, Польша имеет на компенсацию «полное право». «Разговор о репарациях — это требование справедливости и [требование возместить] то, что принадлежит Польше. Ущерб не был возмещен», — заявила глава польского правительства.

При этом, как пояснил позднее польский замминистра культуры Ярослав Селлин, Польша понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой — погибли около 3 млн живших в стране евреев. Поэтому Варшава, по его словам, должна добиваться репараций от Берлина.