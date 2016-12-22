Samsung получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей в США

Компания Samsung Electronics Co Ltd сообщила, что получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии, передает Reuters.

Как сообщает агентство, в мае компания получила разрешение для тестирования беспилотных автомобилей в Южной Корее. Тогда южнокорейские власти заявили, что компания тестирует алгоритм, способный управлять автомобилем при неблагоприятных погодных условиях. В разговоре с Reuters Samsung не стала уточнять, какие функции беспилотного авто будут тестироваться в этот раз в США.

«Мы в погоне за умным и более безопасным транспортом будущего», — ответили в компании. При этом они добавили, что не планируют входить в автомобильный бизнес.

О намерении создавать такие технологии Samsung заявила еще два года назад. В 2015 году южнокрейская корпорация выделила подразделение для разработки компонентов для беспилотных автомобилей.

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