В Техасе на химическом заводе произошел пожар

В штате Техас на химическом заводе Arkema в округе Кросби, где ранее произошло два взрыва, возник пожар. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора Arkema Ричарда Реннарда.

По его словам, пожар произошел из-за возгорания двух контейнеров с органическими пероксидами. Есть еще шесть таких контейнеров, которые также могут загореться, считает Реннард.

Телеканал CNN опубликовал видео пожара на химическом заводе в своем Twitter.

Взрывы на химическом заводе Arkema SA в Техасе, который затопило в результате урагана «Харви», прогремели 31 августа. Из-за взрывов пострадал помощник шерифа округа Харрис, его госпитализировали.

В компании отмечали, что органические пероксиды по нормативам должны храниться при низкой температуре. «Харви» привел к прекращению подачи электричества на территорию завода, в связи с чем отключились охлаждающие установки.

Ураган «Харви» обрушился на территорию США в конце августа. Он стал самым мощным ураганом в стране за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. В результате стихии, согласно последним данным, погибли 47 человек.

Американский президент Дональд Трамп запросил у конгресса на ликвидацию последствий урагана $7,88 млрд. До этого пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс заявляла, что Трамп пожерствует $1 млн из собственных средств в фонд помощи пострадавшим от «Харви».

