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Дошкольница прочитала Бастрыкину стих «если надо, я и маму привлеку»
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Дошкольница прочитала Бастрыкину стих «если надо, я и маму привлеку»
Общество, 20:43
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Дошкольница прочитала Бастрыкину стих «если надо, я и маму привлеку»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на 1 сентября приехал в Санкт-Петербург, где посетил Петербургскую академию ведомства. На линейке перед ним выступила девочка, которая в стихах пообещала «привлечь маму», если так будет нужно, пишет «Фонтанка».

«Тайны я держать умею, никому я ни «бу-бу». Но по службе, если надо, я и маму привлеку», — цитирует издание прочтенные Бастрыкину дошкольницей стихи. «Фонтанка» также опубликовала видео с церемонии начала учебного года в академии СКР с элементами трансляции «Пятого канала».

Видео: Fontanka Ru

После этого, как пишет издание, Бастрыкин «потянулся к девочке, чтобы поцеловать ей руку и обнять». Дети, которых Бастрыкин после церемонии принял в почетные кадеты, пообещали взять над девочкой шефство.

Также на линейку в академии приехал режиссер Никита Михалков. Как пишет ТАСС, на церемонии он был награжден ведомственной медалью за вклад в развитие кадетского движения.

В середине июля в детском лагере «Артек» в Крыму Бастрыкин открыл смену «Юный следователь». На смене сотрудники ведомства учили детей составлению фотороботов, работе с отпечатками пальцев и обращению с передвижной криминалистической лабораторией.

Теги: Санкт-Петербург , СКР , Александр Бастрыкин
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