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Ярославский фермер не дала Путину попить молока
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Ярославский фермер не дала Путину попить молока
Политика, 19:54
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Ярославский фермер не дала Путину попить молока

На встрече с общественностью в Ярославской области президент Владимир Путин попросил у пришедшей хозяйки фермы угостить его молоком, передает «Интерфакс». Фермерша призналась, что принести продукты ей не дали организаторы встречи.

Анна Козлова, владелица небольшой козьей фермы, рассказала главе государства о трудностях, с которыми сталкивается при ведении хозяйства. «Принесли бы, хоть угостили бы молочком», — в конце разговора обратился к ней президент. «Я просила, но мне запретили. Сказали «не можем», — начала оправдываться фермерша.

Президент удивился ее словам и обратился к главе региона Дмитрию Миронову. «Почему это не можем? Да, жалко. Я буду иметь это в виду, Дмитрий Юрьевич», — сказал Путин, после чего поинтересовался, делают ли в хозяйстве Козловой сыр. «Сыр делаем, если кто-то попросит», — сказала она в ответ. «Ну, вот я прошу! А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный», — отреагировал глава государства.

После этого Миронов пообещал организовать доставку президенту производимого в области сыра. Президент посоветовал врио губернатора «поработать над логистикой».

В июне во время визита Путина в лагерь «Артек» в Крыму дети рассказали ему об экскурсиях на винзавод «Массандра». После этого президент поинтересовался у директора лагеря, что именно дети делают на винзаводе. «Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — пошутил Путин.

Теги: Владимир Путин , молоко , Ярославская область , фермеры
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