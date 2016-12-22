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UC Rusal оценила объем второго размещения панда-бондов в 500 млн юаней
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UC Rusal оценила объем второго размещения панда-бондов в 500 млн юаней
Бизнес, 18:59
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UC Rusal оценила объем второго размещения панда-бондов в 500 млн юаней

UC Rusal до 5 сентября завершит размещение второго транша облигаций, номинированных в юанях (панда-бондов), говорится в сообщении компании. Объем размещения в ​UC Rusal оценили ​в 500 млн юаней (около $76,35 млн).

Облигации будут размещены на Шанхайской фондовой бирже на срок 2+1 года со ставкой купона на уровне 5,5% годовых. «Мы рады постоянному интересу к компании со стороны китайских инвесторов и поддержке РУСАЛа, как первой зарубежной компании с основными производственными активами за пределами КНР, предложившей свои облигации на рынке страны», — прокомментировал размещение директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин.

В компании отметили, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства будут направлены на рефинансирование задолженности и пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.

Первое размещение панда-бондов UC Rusal провела в марте. Таким образом компания стала первым эмитентом панда-бондов из России. Объем размещения тогда составил 1 млрд юаней (около $144 млн).

Теги: Облигации , Китай , UC Rusal , Юань
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