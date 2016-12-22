МЧС эвакуирует вертолетами застрявших из-за селей туристов на Эльбрусе

МЧС России готово при необходимости направить вертолеты Ми-8 для эвакуации отрезанных из-за схода селей в Кабардино-Балкарии (КБР) туристов, среди которых 130 иностранцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Игоря Одера, начальника Южного регионального центра (ЮРЦ) министерства.

​Всего на Эльбрусе сейчас находятся 525 туристов, 224 из них — на турбазах, остальные продолжают восхождение по своим маршрутам. «Мы их всех готовы эвакуировать и вывезти из зоны чрезвычайной ситуации», — уточнил Одер на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе ЮРЦ МЧС уточнили РБК, что на Эльбрусе сейчас находятся 2- туристических группы в составе 133 иностранцев. Также там есть 49 тургрупп в составе 301 человека (национальность не уточняется).

Начальник пресс-службы ЮРЦ МЧС Елена Родионова в беседе с РБК заявила, что новых потоков селей в республике не ожидается. «Идут работы по восстановлению дорог и работы с населением», — пояснила она.

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку после схода селевого потока, из-за которого на подмытую дорогу в реку Бансан упали три машины.

Раннее представитель ГУ МЧС республики сообщил «РИА Новости», что спасатели ищут трех человек, которые упали вместе с машинами в эту реку.

По данным следствия, в ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе КБР произошел сход селя, устремившийся в реку Бансан. Одного человека смыло водой во время схода селевого потока с ущелья Адыл. Судьба главы Эльбрусского района Муссы Джаппуева неизвестна. Автомобиль чиновника унес сель, когда он выехал для оценки последствий стихийного бедствия.

Потоком воды размыло федеральную автомобильную дорогу «Прохладный-Азау» и унесло в обей сложности три автомашины. По данным СК, пассажир одного из автомобилей сумел выбраться самостоятельно, водителю другой машины помогли спасатели.

МЧС ищет еще трех человек, которые находились в одной из машин.

В зону схода селя в Кабардино-Балкарии попал газопровод, в результате его повреждения без газа остались пять населенных пунктов.

Ранее региональное МЧС сообщало о заблокированных в Эльбрусском районе чуть менее 300 туристов на 27 туристических базах, среди которых есть граждане США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.