МЧС эвакуирует вертолетами застрявших из-за селей туристов на Эльбрусе

МЧС России готово при необходимости направить вертолеты Ми-8 для эвакуации отрезанных из-за схода селей в Кабардино-Балкарии (КБР) туристов, среди которых 130 иностранцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Игоря Одера, начальника Южного регионального центра (ЮРЦ) министерства.
Всего на Эльбрусе сейчас находятся 525 туристов, 224 из них — на турбазах, остальные продолжают восхождение по своим маршрутам. «Мы их всех готовы эвакуировать и вывезти из зоны чрезвычайной ситуации», — уточнил Одер на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В пресс-службе ЮРЦ МЧС уточнили РБК, что на Эльбрусе сейчас находятся 2- туристических группы в составе 133 иностранцев. Также там есть 49 тургрупп в составе 301 человека (национальность не уточняется).
Начальник пресс-службы ЮРЦ МЧС Елена Родионова в беседе с РБК заявила, что новых потоков селей в республике не ожидается. «Идут работы по восстановлению дорог и работы с населением», — пояснила она.
Следственный комитет России (СКР) организовал проверку после схода селевого потока, из-за которого на подмытую дорогу в реку Бансан упали три машины.
Раннее представитель ГУ МЧС республики сообщил «РИА Новости», что спасатели ищут трех человек, которые упали вместе с машинами в эту реку.
По данным следствия, в ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе КБР произошел сход селя, устремившийся в реку Бансан. Одного человека смыло водой во время схода селевого потока с ущелья Адыл. Судьба главы Эльбрусского района Муссы Джаппуева неизвестна. Автомобиль чиновника унес сель, когда он выехал для оценки последствий стихийного бедствия.
Потоком воды размыло федеральную автомобильную дорогу «Прохладный-Азау» и унесло в обей сложности три автомашины. По данным СК, пассажир одного из автомобилей сумел выбраться самостоятельно, водителю другой машины помогли спасатели.
МЧС ищет еще трех человек, которые находились в одной из машин.
В зону схода селя в Кабардино-Балкарии попал газопровод, в результате его повреждения без газа остались пять населенных пунктов.
Ранее региональное МЧС сообщало о заблокированных в Эльбрусском районе чуть менее 300 туристов на 27 туристических базах, среди которых есть граждане США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.