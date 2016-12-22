Орешкин ответил школьникам на вопрос о президентских амбициях

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 1 сентября посетил московскую школу № 1474, в которой учился. На встрече со старшеклассниками министр, названный агентством Bloomberg «фаворитом Путина», рассказал о своих карьерных планах и отношениях с председателем правительства Дмитрием Медведевым, ​передает «Интерфакс».

На встрече одна из учениц спросила Орешкина, хотел бы он стать премьер-министром или президентом. Министр не стал давать однозначный ответ. «Я считаю, что нужно пока справиться с теми обязанностями, которые есть у меня... Я не стремился ни к каким постам, ни к какому-то такому очень активному карьерному росту», — рассказал он.

Орешкин рассказал школьникам, какие качества он считает важными для профессиональной деятельности. «Надо всегда просто делать свою работу, всегда стараться делать ее качественно. Ну, а если какая-то ответственность возлагается — надо, конечно, нести ответственность», — заявил он.

Также Орешкину был задан вопрос о его отношениях с Дмитрием Медведевым. В ответ министр подчеркнул, что Медведев — его начальник и отношения у них «рабочие».

Агентство Bloomberg 25 августа со ссылкой на источники в правительственных кругах рассказало об увеличившемся политическом весе Орешкина и его повысившейся роли в окружении президента. По версии агентства, 34-летний глава Минэкономразвития, ставший самым молодым чиновником на этом посту в истории современной России, обладает большим политическим весом, чем его предшественники, и является «фаворитом Путина».

Комментируя эти слухи, Орешкин заявил: «Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять».

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце 2016 года, сменив на этом посту Алексея Улюкаева, находящегося под стражей по делу о взятке. До 2015 года Орешкин возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов.