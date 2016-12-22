СМИ узнали о прогнозе ГИБДД по росту смертности в ДТП

Госавтоинспекция (ГИБДД) готовится к резкому росту числа погибших в ДТП в России после 2018 года из-за старения водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизации населения и других факторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.

В проекте предлагается бороться с аварийностью с помощью увеличения числа камер и экономического стимулирования водителей к соблюдению правил дорожного движения (ПДД). Также для этого планируется использовать «высокотехнологичную электронную технику» и применять «малозатратные, но эффективные мероприятия».

По данным «Коммерсанта», конкретных мер для исправления ситуации в документе нет, там есть лишь «общие формулировки».

Выполнить данную стратегию предполагается в два этапа. Первый будет переходным и придется на 2018–2020-е годы. На нем завершится выполнение Федеральной целевой программы (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения 2013–2020 годов». Выделенные по этой ФЦП деньги в основном тратятся на ограждения, освещение и камеры. Также «нарастят потенциал» для дальнейших работ. Вторым и главным этапом станет двухлетний период 2021–2023 годов. Конкретных мероприятий на этот срок не запланировано, о принятии новой целевой программы также не говорится.

По данным газеты, обсуждение ситуации с аварийностью прошло 31 августа на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр пояснил РБК, что прогнозировать рост смертности «фактически невозможно», а проект ГИБДД направлен на увеличение финансирования ведомства.

«Они [ГИБДД] же не признают, что дороги плохие и что они вовремя не строятся. У меня большие сомнения в реальности этих прогнозов», — уточнил он.

По его словам, сомнительный технический осмотр и старение автомобилей действительно могут привести к повышению аварийности, но нынешняя ситуация никак не может сравниться с прошлым веком. «Сегодняшнее старение, по сравнению с девяностыми годами, просто чепуха», — отметил Хайцеэр, добавив, что за последние десять лет автопарк в России быстро обновлялся.

Он считает, что старение автовладельцев также не приведет к росту смертности в ДТП, так как всё зависит от того, как правильно проводятся медицинские комиссии для людей, достигших определенного возраста.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев подчеркнул в разговоре с РБК, что прогноз ГИБДД не имеет «никакого отношения к реальности». «Они ссылаются на рост парка автомобилей, который может повлиять на количество ДТП со смертельным исходом. Так вот, на этот рост могут повлиять отсутствие отбойников: у нас на первом месте по смертности — выезд на встречную полосу движения. Далее — надо убрать все пешеходные переходы или сделать их нерегулируемыми», — уточнил он.

По словам Канаева, рост количества машин, конечно, может повлиять на рост числа ДТП, но важнее качество подготовки водителей, снижение которого приведет к росту смертности.

По поводу увеличения смертности из-за старения водителей и автопарка, о которых говорится в отчете, Канаев заявил, что парк не стареет, сейчас есть тенденция к его обновлению. Прогноз ГИБДД сделан для того, чтобы «увеличить финансирование ведомства для повышения безопасности дорожного движения», уверен Канаев.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил РБК, что прогнозируемый ГИБДД рост смертности в ДТП с 2018 года — «это скорее политическое заявление, чем экспертное».

По его словам, оно сделано для того, чтобы подготовить общество к резкому усилению штрафных санкций. «Я не вижу здесь никакой логики, кроме нагнетания», — считает Лысаков. По его словам, данный прогноз «абсолютно алогичен».

«Динамика последних лет говорит о снижении числа ДТП. Причем здесь старение водителей? У нас ежегодно получают не менее 2 млн, если не ошибаюсь, людей водительские удостоверения. В последние годы парк автомобилей состоит на более чем 50% из машин старше 10 лет, и что? Дело не в возрасте, а в состоянии», — пояснил Лысаков.