Правительство одобрило законопроект о запрете порошкового алкоголя в России, об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — постановили в комитете по законопроектной деятельности.

Решение об одобрении законопроекта было принято 28 августа на заседании правительства, где, помимо прочего, рассматривались вопросы регулирования алкогольного рынка в России.



Глава правительства Дмитрий Медведев, говоря о проблемах регулирования алкогольного рынка в России, заявил, что в странах Европы и в США сухой алкоголь давно запрещен. «Это связано с тем, что порошковая продукция потенциально исключительно опасна для здоровья. Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов», — заявил премьер-министр.

По его словам, производители сухого алкоголя пытались продавать его в Евросоюзе и США, но власти пресекли такую торговлю. «И, конечно, производители готовы экспортировать эту продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать», — заключил Медведев.

Законопроект предлагает запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, отмечается в сообщении. Под такой продукцией понимается пищевое или непищевое сухое вещество, предназначенное для получения жидкого алкоголя, содержащего этиловый спирт.

В конце июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий административную ответственность за нелегальную продажу алкоголя. Согласно новым правилам, должностные лица будут штрафоваться за незаконную продажу алкоголя на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб., юридические — в размере, не превышающем одной пятой части годовой выручки, но не менее 3 млн руб.

