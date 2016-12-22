Сход селей блокировал сотни туристов в Кабардино-Балкарии

Из-за последствий схода селей в Кабардино-Балкарии заблокированными оказались 27 туристических баз, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Дорога перекрыта. Дорогу смыло, добраться невозможно. Но там ничего критического: у людей нет недостатка в пище и воде», — заявили в ведомстве.

Кроме того, без доступа к дорогам оказались еще около 300 туристов, более 130 из них являются иностранными гражданами. По данным источника «РИА Новости», речь идет о гражданах США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.

Блокировка местных жителей произошла в результате большого количества осадков, которое вызвало выход из берегов реки Баксан и сход селевых потоков со склона ущелья Адыл-Су. В результате был перекрыт участок федеральной трассы в районе города Прохладный, об этом рассказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по республике Вячеслав Борисов. По его словам, из-за ЧС также оказался поврежден газопровод — из-за этого без газа остались более 5 тыс. человек.

Видео: YouTube / Диана Егорова

Информация о том, что в районе сел Эльбрус и Верхний Баксан сошли селевые потоки, появилась накануне ночью, около 02:00 по местному времени, сообщали в МЧС. По предварительным данным, потоками воды и грязи в реку столкнуло три автомобиля, в одном из которым был глава поселка Эльбрус Мусса Джаппуев, его поиски продолжаются. Официальной информации о жертвах стихии пока нет.