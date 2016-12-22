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Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге
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Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге
Общество, 11:58
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Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении водителя, напавшего на журналиста «Первого канала», говорится на сайте регионального управления МВД.

Как сообщает местный телеканал ЕТВ, журналисту сломали нос во время съемок сюжета о выделенных полосах для общественного транспорта. По информации канала, Алексей Иванов пострадал 29 августа, когда подошел к автомобилю Mercedes, только что нарушившему правила и выехавшему на выделенную полосу. Он взял у водителя интервью, спросив того о частоте нарушения правил, и записал его на телефон. Водитель вернулся, требуя отдать телефон. После отказа журналиста водитель нанес ему несколько ударов, в результате чего сломал ему нос. У Иванова также констатировали сотрясение мозга.

Полиция установила личность нападавшего — им оказался местный житель 1992 года рождения. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области, ведомство затребовало передачу ему дела из полиции для дальнейшего расследования, в том числе по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналисткой деятельности с применением насилия).

Ранее сообщалось, что 25 августа суд приговорил ударившего в парке Горького журналиста НТВ к шести месяцам исправительных работ. Телеканал заявил, что удовлетворен приговором. Инцидент произошел 2 августа во время съемок сюжета, посвященного празднованию Дня Воздушно-десантных войск. Напавший на журналиста 32-летний мужчина объяснил свои действия тем, что журналист сказал ему «какую-то гадость».

Теги: нападение , Екатеринбург , «Первый канал»
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