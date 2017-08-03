Напавшего на журналиста НТВ отпустили под подписку о невыезде

Мужчину, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ, отпустили под подписку о невыезде. Об этом заявили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Нападение на журналиста телеканала НТВ Никиту Развозжаева произошло в среду, 2 августа, во время съемок репортажа в Парке Горького. В этот день там собрались бывшие десантники для празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Во время прямого эфира мужчина ударил корреспондента по лицу. По данным НТВ, напавший был нетрезв. Позже атаковавшего задержали.
По факту нападения московская полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).
Задержанный заявил в видеообращении, которое опубликовали на канале НТВ, что готов извиниться перед пострадавшим и выплатить денежную компенсацию — «сколько нужно», уточнил атаковавший. Он уточнил, что не хотел бить журналиста, а «просто шел», и корреспондент сказал ему «какую-то гадость», после чего 32-летний мужчина «ему руку кинул, и всё».