Напавшего на журналиста НТВ отпустили под подписку о невыезде

Мужчину, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире на День ВДВ, отпустили под подписку о невыезде. Об этом заявили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нападение на журналиста телеканала НТВ Никиту Развозжаева произошло в среду, 2 августа, во время съемок репортажа в Парке Горького. В этот день там собрались бывшие десантники для празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Во время прямого эфира мужчина ударил корреспондента по лицу. По данным НТВ, напавший был нетрезв. Позже атаковавшего задержали.

Видео: НТВ

По факту нападения московская полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Задержанный заявил в видеообращении, которое опубликовали на канале НТВ, что готов извиниться перед пострадавшим и выплатить денежную компенсацию — «сколько нужно», уточнил атаковавший. Он уточнил, что не хотел бить журналиста, а «просто шел», и корреспондент сказал ему «какую-то гадость», после чего 32-летний мужчина «ему руку кинул, и всё».