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Польское движение «Независимая культура» поддержало Серебренникова
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Польское движение «Независимая культура» поддержало Серебренникова
Дело Серебренникова, 05:14
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Польское движение «Независимая культура» поддержало Серебренникова

Польское движение «Независимая культура» выразило поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову в связи с его домашним арестом. Об этом говорится в открытом письме движения, поступившем в РБК.

В том числе участники движения выразили обеспокоенность арестом режиссера. «Представленное обвинение в организации преступной группировки с целю хищения средств, предназначенных на осуществление культурных проектов, кажется абсурдным. Не представлено до сих пор достоверных доказательств, подтверждающих это обвинение», — говорится в письме. По мнению представителей движения, решение Мосгорсуда об аресте режиссера стало «политически мотивированным актом репрессий».

«Призываем русские органы правопорядка освободить Кирилла Серебренникова, а также провести честное и непредвзятое расследование», — говорится в письме.

Под открытым письмом в том числе подписались кинорежиссер Агнешка Холланд, театральный режиссер Гжегож Яжина, репортер Яцек Хуго-Бадер, писатели Ольга Токарчук, Миколай Гринберг и Зигмунт Милошевски, драматург Павел Демирски. Всего подписались 60 деятелей польской культуры.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Ранее, 28 августа, 35 иностранных деятелей культуры, преимущественно из Германии, подписали петицию в поддержку Кирилла Серебренникова. Среди тех, кто поддержал Серебренникова, — немецкий театральный режиссер театра «Шаубюне» в Берлине Томас Остермайер, австралийская актриса, лауреат двух «Оскаров» Кейт Бланшетт, немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф.​

Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников
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