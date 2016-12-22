Правительство отложило запуск теплоэлектростанций в Крыму

Правительство России сдвинуло сроки запуска двух теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановлением вносятся изменения в правила предоставления «Ростеху» субсидии из федерального бюджета для строительства ТЭС в Крыму.

Согласно документу, первые два энергоблока на Симферопольской и Севастопольской ТЭС мощностью по 235 МВт каждый введут в эксплуатацию 19 мая 2018 года. Вторые блоки планируется запустить 18 июня, говорится в постановлении.

Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, а вторую — 3 марта 2018 года. Однако 2 июня министр энергетики Александр Новак заявил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.

Компания Siemens 21 июля заявила, что прекращает поставки оборудования в Россию для государственных заказов. Кроме того, компания разорвала лицензионное соглашение о монтаже оборудования для российских электростанций, поскольку получила «достоверную информацию» о поставке турбин концерна в Крым.

В июле Siemens подал иск против ООО и ОАО «Технопромэкспорт», а также против ООО «Сименс технологии газовых турбин». Арбитражный суд Москвы в середине августа отказал компании в аресте турбин, которые были поставлены в Крым, и не стал запрещать их монтаж.

