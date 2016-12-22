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Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России
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Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России
Бизнес, 17:43
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Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России

Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России, их планируют ввести в эксплуатацию в октябре текущего года. Об этом на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520» заявил директор швейцарской компании Stadler Rail Group Петер Йенельтен, сообщает «РИА Новости».

Stadler Rail Group занимается производством двухэтажных поездов для «Аэроэкспресса». «Сертификат у «Аэроэкспресса» есть с конца июля. То есть сертификация, как таковая, завершилась», — заявил Йенельтен. Он отметил, что для запуска двухэтажных аэроэкспрессов необходимо будет внести их в регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Йенельтен отметил, что длительность сертификации в России занимает больше времени, чем в Европе.

«Я считаю, что наше сотрудничество с российскими испытательными центрами протекало довольно хорошо. Когда все регистрационные формальности будут завершены, поезд будет запущен в эксплуатацию», — заверил Йенельтен. По его словам, представители «Аэроэкспресса» попросили предоставить им еще пять-шесть недель.

В марте текущего года исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров заявил, что компания планирует запустить двухэтажные поезда в июле—августе 2017 года. Федоров отметил, что провозная емкость поездов вырастет на 30–40% благодаря новым составам. По словам Федорова, скорость двухэтажных аэроэкспрессов будет достигать 160 км/ч. Представитель компании сообщал РБК, что в России в тот момент тестировались пять поездов.

«Аэроэкспресс» в феврале 2014 года заключил контракт со Stadler Rail Group на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов) на €380 млн. Позднее, в 2016 году, количество вагонов сократили до 62 (11 поездов), их стоимость оценивалась в €183 млн. Поезда планировали ввести в эксплуатацию до конца 2016 года.

В декабре 2016 года «Аэроэкспресс» в связи с затягиванием сроков сертификации перенес запуск двухэтажных аэроэкспрессов на 2017 год. В феврале стало известно, что число пассажиров компании «Аэроэкспресс» в 2016 году упало на 10,6%, до 11,6 млн пассажиров. В 2015 году пассажиропоток «Аэроэкспресса» составил 13 млн человек.

Теги: сертификация , «Аэроэкспресс» , двухэтажные аэроэкспрессы
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