Япония и США провели учения со стратегическими бомбардировщиками

Воздушные силы самообороны Японии провели 31 августа совместные с США военные учения. Они прошли в воздушном пространстве у южного японского острова Кюсю. С японской стороны в них приняли участие два истребителя F-15, с американской — два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя-бомбардировщика F-35. Цель учений — улучшить совместный потенциал авиации двух стран, а также проверить тактические навыки военных, говорится в сообщении на сайте Воздушных сил самообороны.

Учения были проведены в рамках тесного сотрудничества между военными этих двух стран и Южной Кореи, сообщили представители японского командования.

Также ведомство разместило видеозапись полета самолетов, принявших участие в учениях.

Видео: Japan Air Self-Defense Force

За два дня до этого Северная Корея провела очередной тестовый пуск баллистической ракеты «Хвасон-12», она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

После этого президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ договорились усилить давление на Пхеньян, при этом Вашингтон заявил о готовности обеспечить обороноспособность Токио перед лицом ракетно-ядерной угрозы КНДР.