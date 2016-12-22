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В РПЦ сочли возможным перенос школьных линеек при «консенсусе в обществе»
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В РПЦ сочли возможным перенос школьных линеек при «консенсусе в обществе»
Общество, 14:30
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В РПЦ сочли возможным перенос школьных линеек при «консенсусе в обществе»

Перенос школьных линеек из-за религиозных праздников нецелесообразен и возможен только в «особых случаях», если по данному вопросу есть «полный общественный консенсус». Об этом заявил «РИА Новости» председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Мне кажется, что нет. Мне кажется, что школа должна функционировать в своем рабочем режиме», — ответил он на вопрос, можно ли переносить линейки на День знаний из-за религиозных праздников.

Ранее стало известно, что в школе № 2107 в Мещанском районе Москвы, находящейся вблизи Соборной мечети, по инициативе родителей приняли решение перенести торжественную линейку по случаю Дня знаний на 4 сентября. Кроме того, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил о подобных решениях в школах различных регионов страны.

О том, что некоторые школы думают перенести линейки с 1 сентября на другой день в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам, стало известно 24 августа. Глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева заявила РБК, что на совещании в департаменте образования Москвы предложили перенести День знаний в школах, чтобы школьники и мусульмане «не мешали друг другу». Речь шла о школах, которые находятся вблизи мечетей.

В столичной мэрии пояснили, что «одинаково выступают за комфортное проведение» религиозных мероприятий и Дня знаний. «И здесь абсолютная компетенция школы», — подчеркнули в мэрии.

В общественной организации «Родительский комитет» предложение о переносе линеек посчитали адекватным ситуации, так как большое скопление людей, «особенно связанное с мусульманским праздником, всегда является зоной риска».

В школе № 2107, которая находится около Соборной мечети в Москве, заявили, что перенесут школьную линейку с 1 на 4 сентября. Но 1 сентября школа будет работать в «обычном режиме». Такое решение принял управляющий совет школы. В совете объяснили решение тем, что «большинству родителей» удобен перенос линейки, потому что они не успевают вернуться с отдыха к 1 сентября. Кроме того, в школе учатся и дети из мусульманских семей.

Теги: РПЦ , школьная линейка , перенос линеек
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