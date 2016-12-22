Песков прокомментировал сообщение Bloomberg о «фаворите Путина» Орешкине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин является «фаворитом Путина», сообщает корреспондент РБК.

Песков заявил, что, по всей видимости, не обладает «таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg», поэтому не может дать оценку. «Проще говоря, мне непонятно, откуда проистекают такие упражнения», — заключил он.

Речь идет о статье Bloomberg от 25 августа. В ней со ссылкой на три источника, «знакомых с образом мыслей Путина», утверждалось, что российский лидер выбрал фаворита — Максима Орешкина, который имеет больший политический вес, чем другие представители высших эшелонов власти. Собеседники Bloomberg подтверждают свою информацию тем, что именно Орешкин раскрыл подробности первой встречи президента России с его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

Сам Максим Орешкин в ответ на вопрос журналистов, соответствуют ли реальности сообщения СМИ о том, что он — фаворит президента, заявил: «Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять».