На затопленном химзаводе в штате Техас произошло два взрыва

На затопленном в результате урагана «Харви» химическом заводе Arkema SA в округе Кросби, штат Техас, произошло два взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Харрис.
В результате случившегося пострадал помощник шерифа. Он был доставлен в больницу. На предприятии отметили, что может произойти еще несколько взрывов.
Ранее представители предприятия заявили, что на производстве может произойти взрыв. На заводе Arkema SA производятся органические пероксиды. В компании пояснили, что произведенная продукция по нормативам должна храниться при низкой температуре. Ураган «Харви» привел к прекращению подачи электричества на территорию завода, из-за чего охлаждающие установки отключились.
Из-за возможной угрозы взрыва была проведена эвакуация персонала, а также местных жителей в радиусе 2,4 км от объекта.
Ураган «Харви» обрушился на территорию США в конце августа. Его считают мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. В результате урагана погибли 30 человек.